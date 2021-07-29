«Реал» нацелился на покупку Калиду Кулибали, «Наполи» просит не меньше € 60 млн

Мадридский «Реал», и в частности главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, хотят приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Football Italia со ссылкой на Repubblica.

Сообщается, что неаполитанцы не готовы расставаться с сенегальцем за сумму ниже € 60 млн. «Реалу» нужен новый опытный защитник после продажи Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед». Кулибали входит в список приоритетных целей мадридцев.

Контракт Кулибали рассчитан до июня 2023 года. 30-летним футболистом также интересовались «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Эвертон».

Кулибали выступает в составе «Наполи» с 2014 года. До этого он играл за бельгийский «Генк» и французский «Метц». В прошлом сезоне Кулибали принял участие в 26 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.