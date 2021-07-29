Гацкан обратился к болельщикам «Ростова» после завершения карьеры

Сегодня, 29 июля, многолетний капитан «Ростова» Александр Гацкан объявил о завершении карьеры футболиста.
«Самые яркие моменты моей карьеры, конечно, связаны с «Ростовом». Этому клубу я отдал 11 лет, а в ответ получил колоссальный опыт и незабываемые эмоции. Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам клуба. Я благодарен за поддержку и веру в нас. Вы были самым ярким и самым лучшим мотиватором, переживали за нас, придавали силы. Рад, что у «Ростова» появилась такая большая армия болельщиков. Навсегда запомню те эмоции, которые пережил вместе с вами», – цитирует Гацкана пресс-служба клуба.
Александр провёл 11 лет в «Ростове». За это время он побывал с командой в Первом дивизионе, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА.
Последний клуб Гацкана — «Крылья Советов». Он присоединился к самарской команде в 2019 году. До этого Гацкан также защищал цвета «Рубина», челябинского «Спартака», московского «Спартака» и молдавского «Униспорт-Авто». С 2005 по 2018 год вызывался в сборную Молдавии, провёл за неё 61 матч и забил 5 голов.
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