Переговоры «Спартака» и «Гремио» по Педро Роше зашли в тупик

Переход нападающего московского «Спартака» Педро Роши в «Гремио» оказался под угрозой срыва.



Как сообщает FBI Tricolor в «Твиттере» со ссылкой на журналиста Марсело Сальзано, переговоры между клубами зашли в тупик. Красно-белые хотели получить деньги за 26-летнего футболиста, в то время как бразильская сторона настаивала на бесплатной аренде и разделении зарплаты игрока.



Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.



2020 год Педро провёл на правах аренды во «Фламенго». В прошлом сезоне нападающий принял участие в пяти матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.

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