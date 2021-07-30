Осинькин: Пиняев показал, что его надо опасаться любому футболисту. Например, Айртону

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 2-го тура со «Спартаком» (0:1) прокомментировал игру украинского защитника Дмитрия Иванисеня, а также высказался о дебюте 16-летнего форварда Сергея Пиняева в РПЛ.

«Иванисеня приехал в наш чемпионат совершенно без подготовки. Но он профессионал, хорошо работает, набирает физическую форму. Разница между первым и вторым матчем достаточно ощутимая. Ожидаем, что Иванисеня станет одним из наших лидеров. Эту его игру можно оценить только положительно. У нас есть определённые специфические вещи в игре, сразу легко их не примешь. Но такое есть в любой команде. Украинский чемпионат, где много агрессивной борьбы, отличается от нашего. Мне нравится отношение Дмитрия к работе.



Я должен прокомментировать дебют Пиняева, но на будущее хотел бы подальше быть от этих разговоров, чтобы они не отвлекали от самого главного. А главное — вырасти в хорошего футболиста, у Пиняева есть все данные для этого. Сергей показал, что умение играть в быстрый футбол, мгновенно принимать решения, работали не только на молодёжном уровне, но и сейчас, против команды такого уровня, как «Спартак». Пиняев показал, что его надо опасаться любому футболисту. Например, Айртону», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.