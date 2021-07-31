«Манчестер Сити» намерен завершить сделку по Грилишу в ближайшие дни

Стали известны подробности хода переговоров «Манчестер Сити» с «Астон Виллой» по 25-летнему талантливому полузащитнику Джеку Грилишу.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», «Манчестер Сити» стремится закрыть сделку по Грилишу уже в ближайшие несколько дней. «Горожане» готовы в любой момент принять футболиста на медицинский осмотр, как только будет достигнута полная договорённость с «Астон Виллой».

Официальные переговоры начались два дня. Стороны сразу же обозначили сроки – в случае если «Ман Сити» не достигнет соглашения с клубом по игроку, то Грилиш подписывает новый контракт с «Астон Виллой».

Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

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