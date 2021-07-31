«Эшторил» приостановил переговоры по Зозуле из-за активных протестов болельщиков

Болельщики клуба «Эшторил», выступающего в высшем дивизионе чемпионата Португалии, высказались в социальных сетях против подписания клубом 31-летнего украинского форварда Романа Зозули, находящегося в статусе свободного агента. Об этом сообщает AS.
В социальных сетях фанатов португальского клуба даже размещались изображения с лицом футболиста и запретным знаком. Болельщики «Эшторила» заполонили и клубные соцсети сообщениями против подписания Зозули в клуб.
Они даже отправили прямые сообщения президенту «Эшторила» Александру Фариа, чтобы он увидел, что украинца даже не будут приветствовать и что его будут освистывать, если он наденет футболку клуба. Реакция оказалась важна, и в результате вариант с подписанием Зозули клуб решил придержать на паузе.
Ранее сорвался переход Зозули в испанский клуб «Алькорон», где ключевую роль также сыграли болельщики, которые раскритиковали игрока за его фашистскую идеологию.
В сезоне-2020/2021 Зозуля играл в «Альбасете» и провёл 37 матчей в Сегунде, забив два гола и сделав одну результативную передачу. По итогам сезона клуб вылетел в Сегунду B.
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