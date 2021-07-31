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Чидера Эджуке: ЦСКА должен быть заряжен на победу над «Локомотивом»

Чидера Эджуке: ЦСКА должен быть заряжен на победу над «Локомотивом»
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«У нас многое поменялось с весенних матчей, сейчас мы смотрим исключительно в будущее. «Локомотив» показал себя сильной командой, он является ей и сейчас. Нам нужно подойти к игре с правильными мыслями, мы должны быть заряжены на победу», — цитирует Эджуке пресс-служба ЦСКА в своём «твиттере».

Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Старт встречи – в 20:00 мск. Матч будет обслуживать бригада судей во главе с Алексеем Матюниным. В стартовом туре ЦСКА переиграл «Уфу» (1:0), а «Локомотив» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» (3:1).

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