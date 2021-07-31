Чидера Эджуке: ЦСКА должен быть заряжен на победу над «Локомотивом»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«У нас многое поменялось с весенних матчей, сейчас мы смотрим исключительно в будущее. «Локомотив» показал себя сильной командой, он является ей и сейчас. Нам нужно подойти к игре с правильными мыслями, мы должны быть заряжены на победу», — цитирует Эджуке пресс-служба ЦСКА в своём «твиттере».
Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Старт встречи – в 20:00 мск. Матч будет обслуживать бригада судей во главе с Алексеем Матюниным. В стартовом туре ЦСКА переиграл «Уфу» (1:0), а «Локомотив» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» (3:1).
РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.
- 31 июля 2021
-
11:46
-
11:41
-
11:24
-
11:09
-
11:05
-
11:01
-
10:44
-
10:38
-
10:31
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:53
-
09:32
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:38
-
07:22
-
06:07
-
05:46
-
03:06
-
02:40
-
01:16
-
00:50
-
00:37
- 30 июля 2021
-
23:54
-
23:29
-
23:19
-
22:35
-
22:31
-
22:27
-
22:13
-
22:00
-
22:00