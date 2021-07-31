Мориц Бауэр: Заболотный уже в «Сочи» был фантастическим нападающим

Защитник «Уфы» Мориц Бауэр поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Антона Заболотного.
«Антон Заболотный станет серьёзной проблемой для соперников ЦСКА. Он уже был фантастическим нападающим в «Сочи». А в матче этого сезона против нас подтвердил высокое качество игры. Каждый угловой был очень опасным. И особенно он показал свой уровень, когда забил нам гол», — цитируют Бауэра «Известия».
Заболотный является воспитанником ЦСКА. Из клуба он уходил на правах аренды в «Волгарь», «Урал» и брянское «Динамо», а впоследствии выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно» и «Зенит». Цвета «Сочи» защищал с 2019 года. В прошлом сезоне форвард провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
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