«Спартак» показал видео того, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов»

Пресс-служба «Спартака» показала видео того, что осталось за кадром матча 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече был забит бывшим нападающим самарцев Александром Соболевым. На 66-й минуте судьи VAR решили вмешаться в игру после эпизода в штрафной «Крыльев», и арбитр Кукуян назначил пенальти в ворота хозяев. Была зафиксирована игра рукой со стороны капитана самарцев Сергея Божина. Соболев уверенно пробил с «точки», направив мяч в нижний угол ворот. Он и был признан лучшим игроком матча.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале московского клуба.
Таким образом, «Спартак» набрал первые очки в нынешнем сезоне РПЛ. «Крылья Советов» потерпели второе поражение кряду.
- 31 июля 2021
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