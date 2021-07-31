«Спартак» показал видео того, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов»

Пресс-служба «Спартака» показала видео того, что осталось за кадром матча 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит бывшим нападающим самарцев Александром Соболевым. На 66-й минуте судьи VAR решили вмешаться в игру после эпизода в штрафной «Крыльев», и арбитр Кукуян назначил пенальти в ворота хозяев. Была зафиксирована игра рукой со стороны капитана самарцев Сергея Божина. Соболев уверенно пробил с «точки», направив мяч в нижний угол ворот. Он и был признан лучшим игроком матча.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале московского клуба.

Таким образом, «Спартак» набрал первые очки в нынешнем сезоне РПЛ. «Крылья Советов» потерпели второе поражение кряду.