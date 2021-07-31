Защитник «Локо» Сильянов поделился эмоциями от игры с бывшим клубом ЦСКА

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов поделился эмоциями от игры с бывшим клубом в матче 2-го тура РПЛ с ЦСКА. Сильянов перешёл в «Локо» в 2019 году, до этого Александр воспитывался в стане армейцев.

«Эмоции положительные, когда играешь со своим старым клубом. Этот клуб меня воспитал, дал мне шаг в будущее. Во втором тайме надо больше играть вперёд, в нападение, реализовывать свои моменты. Нужно больше создавать в атаке, и я думаю, что всё будет нормально», — сказал Сильянов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).