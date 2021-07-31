Жемалетдинов: ситуацию вокруг «Локо» обсуждать не буду. Вопрос надо задать руководству

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов после матча с ЦСКА (2:1) в 2-м туре РПЛ ответил на вопрос о ситуации с «железнодорожниками».

«Было такое, что минут 10 отбивались, но это нормально, когда команда выигрывает. То же самое было с «Арсеналом». Ситуацию с разговорами вокруг команды я обсуждать не буду, руководителям надо задать вопрос. Наверное, после 70-й минуты подсели. Когда команда проигрывает, она получает резервы и идёт вперёд», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее блогер Василий Уткин прокомментировал информацию, что новый технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал другим клубам приобрести лидеров команды. «Локомотив» уже покинул Гжегож Крыховяк.