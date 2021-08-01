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Рафаэль Варан проведёт несколько дней на карантине перед заключением контракта с «МЮ»

Рафаэль Варан проведёт несколько дней на карантине перед заключением контракта с «МЮ»
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Защитник Рафаэль Варан отправится в Манчестер из Мадрида завтра, 2 августа, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, французскому футболисту придётся провести несколько дней на карантине, после чего он сможет подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» и присоединиться к команде.

Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.

В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.

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