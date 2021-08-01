«Урал» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 1 августа, состоится матч «Урал» — «Нижний Новгород». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут ассистенты Денис Березнов (Москва) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).



В 1-м туре «Урал» дома проиграл «Краснодару» со счётом 0:3. В свою очередь «Нижний Новгород» выиграл у «Сочи» (1:0).



Напомним, в сезоне-2020/2021 «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В прошлом сезоне «Нижний Новгород» выступал в ФНЛ и занял третье место, набрав 88 очков в 42 матчах. Второе место занял «Оренбург», но из-за требований РПЛ не смог подняться в классе, поэтому в Российскую Премьер-Лигу вышли нижегородцы.