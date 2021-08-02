«Бежал со скоростью 3 тысячи километров в час». Барцальи вспомнил первую встречу с Мбаппе

Бывший игрок «Ювентуса» Андреа Барцальи вспомнил первую встречу с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.



«Я помню то чувство, которое испытал, встретившись с Мбаппе на поле в Монте-Карло. Он бежал со скоростью три тысячи километров в час. В конце матча я подошёл к Паратичи и сказал: «Чего мы ждём, почему не заключаем контракт?» Он сказал, что Килиан привлекает многие команды, и совершить трансфер было практически невозможно», — приводит слова Барцальи Tuttosport.



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.