«Локомотив» объявил о назначении Кристиана Мёккеля на пост главы селекционного отдела
Поделиться
«Локомотив» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с Кристианом Мёккелем и Маттиасом Валленвайном. Специалисты будут отвечать за селекцию и аналитическую работу в клубе.
Мёккель во время игровой карьеры выступал за «Хельмбрехтс», «Бавария Хоф», «Нюрнберг», «Гройтер Фюрт», «Нюрнберг», «Хоффенхайм» и «Любек». После завершения карьеры Мёккель работал скаутом в «Хоффенхайме» и «Нюрнберге», а также занимал пост спортивного директора в «Ганновере» и «Райндорф Альтах».
Валленвайн с 2016 по 2021 год работал в системе леверкузенского «Байера» старшим координатором по скаутингу в Южной Америке и Великобритании. Также отвечал за координацию между тренерским штабом, командой и отделом скаутинга.
Комментарии
- 2 августа 2021
-
15:34
-
15:26
-
15:00
-
15:00
-
14:59
-
14:58
-
14:50
-
14:46
-
14:39
-
14:35
-
14:16
-
13:41
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
12:53
-
12:27
-
12:24
-
11:49
-
11:41
-
11:35
-
11:24
-
11:12
-
10:54
-
10:43
-
10:42
-
10:28
-
10:03
-
09:54
-
09:32
-
09:30
-
09:17
-
09:11
-
09:08
-
08:39
Партнерский контент