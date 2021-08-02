«Локомотив» объявил о назначении Кристиана Мёккеля на пост главы селекционного отдела

«Локомотив» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с Кристианом Мёккелем и Маттиасом Валленвайном. Специалисты будут отвечать за селекцию и аналитическую работу в клубе.

Мёккель во время игровой карьеры выступал за «Хельмбрехтс», «Бавария Хоф», «Нюрнберг», «Гройтер Фюрт», «Нюрнберг», «Хоффенхайм» и «Любек». После завершения карьеры Мёккель работал скаутом в «Хоффенхайме» и «Нюрнберге», а также занимал пост спортивного директора в «Ганновере» и «Райндорф Альтах».



Валленвайн с 2016 по 2021 год работал в системе леверкузенского «Байера» старшим координатором по скаутингу в Южной Америке и Великобритании. Также отвечал за координацию между тренерским штабом, командой и отделом скаутинга.