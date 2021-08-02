Бабаев: ЦСКА не собирается всеми правдами и неправдами удерживать Влашича

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможной продаже полузащитника команды Николы Влашича.
«У Влашича был болезненный ушиб. Не секрет, что он хочет бороться в матчах в Европе, для него это существенный фактор. Мы не собираемся его всеми правдами и неправдами удерживать. Но мы хотим получить достойное предложение, пока его не поступало.
О распродаже в «Локо» мне ничего не известно. Если уйдёт один Крыховяк, это нельзя считать распродажей. Антон Миранчук — хороший игрок, но сейчас нет смысла это обсуждать. Не стоит об этом сейчас.
Вряд ли стоит ждать трансферов от нас на вход. У нас ещё не все задачи решены по трудоустройству некоторых футболистов, которые не получают достаточно игровой практики. Входит ли в этот список Тикнизян? Он вышел в последнем матче и сыграл. В нём несколько фамилий, но не совсем корректно будет о них говорить.
По Гогуа мы открыты к предложениям. Агент это знает. Для него и для клуба будет лучше, если он будет играть. Сейчас он в неоптимальной форме», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 2 августа 2021
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