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Руй Витория: «Бенфика» и «Спартак» очень похожи. Но нам нечего терять

Руй Витория: «Бенфика» и «Спартак» очень похожи. Но нам нечего терять
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о «Бенфике» в преддверии первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Бенфика» и «Спартак» очень похожи в плане организации, в плане болельщиков, в качестве значимости клуба в стране. У меня там осталось много друзей. Но на этой игре они будут преследовать свои цели, а я желаю победы своему клубу. Это будет интересное противостояние.

«Бенфика» — очень сильная и опытная команда. Но нам нечего терять, что является небольшим преимуществом. У «Бенфики» груз ответственности больше, что может сыграть нам на руку», — сказал Витория в интервью на YouTube-канале «Спартака».

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