Руй Витория: «Бенфика» и «Спартак» очень похожи. Но нам нечего терять

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о «Бенфике» в преддверии первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.



«Бенфика» и «Спартак» очень похожи в плане организации, в плане болельщиков, в качестве значимости клуба в стране. У меня там осталось много друзей. Но на этой игре они будут преследовать свои цели, а я желаю победы своему клубу. Это будет интересное противостояние.



«Бенфика» — очень сильная и опытная команда. Но нам нечего терять, что является небольшим преимуществом. У «Бенфики» груз ответственности больше, что может сыграть нам на руку», — сказал Витория в интервью на YouTube-канале «Спартака».