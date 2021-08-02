«Ювентус» продлил контракт с Кьеллини
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36-летний защитник Джорджо Кьеллини заключил новый контракт с «Ювентусом», сообщает пресс-служба туринцев.
Новое соглашение будет действовать до лета 2023 года. «Это важный шаг в моей жизни. Я пришёл в «Ювентус», когда был мальчиком, а теперь наслаждаюсь каждым моментом. Хочу помочь «Юве» выиграть другие титулы», — сказал Кьеллини.
Напомним, прошлое соглашение Кьеллини с «Ювентусом» истекло 30 июня. Защитник стал самым возрастным капитаном в истории финалов чемпионата Европы, обойдя Джанлуиджи Буффона, который играл в финале с Испанией на Евро-2012. На Евро-2020 Джорджо провёл 5 игр, пропустив из-за травмы матчи со сборными Уэльса и Австрии. Для центрального защитника финальный матч стал 95-м за всю карьеру в составе национальной команды.
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