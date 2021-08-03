Эльдор Шомуродов стал игроком «Ромы»

Нападающий Эльдор Шомуродов подписал контракт с римской «Ромой», информирует официальный сайт клуба. До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа».
Шомуродов подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор будет выступать под 14-м номером. «Дженоа», согласно контракту, сможет претендовать на процент от дальнейшей перепродажи игрока.
Напомним, Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в € 7 млн.
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