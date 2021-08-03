Президент Федерации баскетбола Украины оскорбил Андрея Шевченко

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский грубо высказался о бывшем главном тренере футбольной сборной Андрее Шевченко.



«Конечно, Шевченко Андрей имеет право хотеть 3 млн, но я считаю, что он сволочь (в посте использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Фу», — написал Бродский в своём «фейсбуке».



Напомним, 1 августа стало известно об уходе Шевченко с поста главного тренера сборной Украины. СМИ сообщали, что специалист не сошёлся с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) по финансовым условиям нового контракта. Однако источник «Чемпионата» не исключил вероятность того, что УАФ и Шевченко всё-таки достигнут консенсуса и продолжат сотрудничество. Шансы на дальнейшую совместную работу сторон ещё сохраняются, но вероятность этого невелика.

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