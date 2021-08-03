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Матч «Баварии» в Кубке Германии отменён из-за коронавируса у соперника

Матч 1-го раунда Кубка Германии сезона-2021/2022 между «Бремером» и «Баварией», который должен был состояться 6 августа, отменён. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Причиной отмены, по всей видимости, стало выявление коронавируса в стане соперника действующих чемпионов Германии. Клубу назначили карантинные меры. Новую дату проведения встречи Немецкий футбольный союз должен в ближайшее время согласовать с обеими сторонами.

Отмечается, что поскольку «Бремер» и «Бавария» находятся в разных корзинах, жеребьёвка 2-го раунда Кубка Германии также должна быть перенесена.

Напомним, победителем Кубка Германии в сезоне-2021/2022 стала дортмундская «Боруссия». В решающем матче «шмели» переиграли «РБ Лейпциг».

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