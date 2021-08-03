Матч «Баварии» в Кубке Германии отменён из-за коронавируса у соперника

Матч 1-го раунда Кубка Германии сезона-2021/2022 между «Бремером» и «Баварией», который должен был состояться 6 августа, отменён. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.
Причиной отмены, по всей видимости, стало выявление коронавируса в стане соперника действующих чемпионов Германии. Клубу назначили карантинные меры. Новую дату проведения встречи Немецкий футбольный союз должен в ближайшее время согласовать с обеими сторонами.
Отмечается, что поскольку «Бремер» и «Бавария» находятся в разных корзинах, жеребьёвка 2-го раунда Кубка Германии также должна быть перенесена.
Напомним, победителем Кубка Германии в сезоне-2021/2022 стала дортмундская «Боруссия». В решающем матче «шмели» переиграли «РБ Лейпциг».
Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».
- 3 августа 2021
-
15:47
-
15:33
-
14:59
-
14:48
-
14:39
-
14:26
-
14:20
-
14:02
-
13:44
-
13:25
-
13:24
-
12:58
-
12:52
-
12:41
-
12:40
-
12:22
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
11:19
-
11:19
-
10:57
-
10:42
-
10:38
-
10:23
-
10:10
-
09:51
-
09:49
-
09:30
-
08:21
-
07:53
-
07:23
-
03:22
-
02:48
-
01:40