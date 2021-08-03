Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Баварии» в Кубке Германии отменён из-за коронавируса у соперника

Матч «Баварии» в Кубке Германии отменён из-за коронавируса у соперника
Аудио-версия:
Комментарии

Матч 1-го раунда Кубка Германии сезона-2021/2022 между «Бремером» и «Баварией», который должен был состояться 6 августа, отменён. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Причиной отмены, по всей видимости, стало выявление коронавируса в стане соперника действующих чемпионов Германии. Клубу назначили карантинные меры. Новую дату проведения встречи Немецкий футбольный союз должен в ближайшее время согласовать с обеими сторонами.

Отмечается, что поскольку «Бремер» и «Бавария» находятся в разных корзинах, жеребьёвка 2-го раунда Кубка Германии также должна быть перенесена.

Напомним, победителем Кубка Германии в сезоне-2021/2022 стала дортмундская «Боруссия». В решающем матче «шмели» переиграли «РБ Лейпциг».

Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».

Новость по теме
Спаллетти с «Наполи» разгромил «Баварию» Нагельсмана в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021