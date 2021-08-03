Анастасия Пустовойтова обслужит финальный матч женского футбольного турнира Олимпиады

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Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром на финал женского футбольного турнира Олимпиады, в котором сыграют сборные Швеции и Канады, сообщает пресс-служба ФИФА.



В роли ассистенток главного арбитра выступят россиянка Екатерина Курочкина и хорватка Саня Родак. Резервный рефери — Салима Мукансанга из Руанды.

Финальный матч олимпийского футбольного турнира среди женских национальных команд состоится 6 августа в Токио (Япония). Напомним, в полуфинале олимпийского футбольного турнира женская сборная Канады обыграла национальную команду США со счётом 1:0. На 75-й минуте главный арбитр встречи назначила пенальти в ворота сборной США, который успешно реализовала канадская футболистка Джесси Флеминг. Швеция в матче 1/2 финала турнира оказалась сильнее Австралии (1:0). Единственный гол забила шведская нападающая Фридолина Рольфё.