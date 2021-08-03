«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Фабиньо

Бразильский полузащитник Фабиньо продлил контракт с «Ливерпулем», сообщается на официальном сайте английского клуба. Срок действия нового соглашения не разглашается.



«Рад подписанию нового контракта с клубом. С самого начала переговоров я был настроен позитивно, потому что очень хотел остаться в «Ливерпуле». Теперь я счастлив. За последние три сезона я испытал массу положительных эмоций. Я многому научился у тренеров, игроков и сотрудников клуба», — отметил Фабиньо.



Фабиньо перешёл в «Ливерпуль» из «Монако» в 2018 году. В сезоне-2020/2021 Фабиньо сыграл за мерсисайдский клуб в 41 матче, сделав 1 голевую передачу. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планирует продлить контракт с хавбеком до 2025 года.

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