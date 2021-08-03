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«Спартак» и «Краснодар» интересуются хавбеком «Альмерии»

«Спартак» и «Краснодар» интересуются хавбеком «Альмерии»
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Полузащитник «Альмерии» Самуэл Кошта может продолжить карьеру в России, сообщает AS.

По информации источника, в услугах 20-летнего португальского футболиста заинтересованы «Спартак» и «Краснодар». Также интерес к Коште проявляют «Вулверхэмптон», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Вильярреал» и «Севилья». Отмечается, что «Альмерия» рассчитывает получить за трансфер полузащитника не менее € 25 млн.

В прошлом сезоне Кошта принял участие в 35 матчах за «Альмерию» в испанской Сегунде, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее полузащитник выступал за «Брагу».

Завтра, 4 августа, «Спартак» проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой». Игра пройдёт в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.

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