Ткаченко: переход Шомуродова — это 90% труда Эльдора и 10% нашей качественной работы

Агент Герман Ткаченко прокомментировал переход нападающего Эльдора Шомуродова из «Дженоа» в «Рому».

«Переход Шомуродова в «Рому» — это не сказка. Это на 90 процентов результат громадного труда и таланта Эльдора, а на 10 процентов мы просто качественно сделали свою работу. Конечно, это заслуга Эльдора — его таланта, его умения. Это проявилось не только в восьми голах в первом сезоне в Серии А меньше чем за 10 месяцев. Это громадный объём оборонительной работы на команду, создание пространства партнёрам. Это также и его невероятная ментальность, отношение к делу и людям. За короткий срок он сумел влюбить в себя партнёров, работников базы, клуба и многочисленных болельщиков «Дженоа». И в целом Серия А приняла его очень позитивно. Это мы поняли уже в зимнее окно по первым звонкам от журналистов и клубов, в том числе больших.



Работа началась ещё в Ташкенте. Сразу после знакомства мы разработали, на наш взгляд, единственно верную стратегию — перейти в небольшой российский клуб, после чего попытаться сыграть в Европе. Это и громадная помощь в адаптации в России, и особенно в Италии, когда первые 90 дней рядом с ним был наш сотрудник, который практически в ручном режиме помогал в решении всех бытовых вопросов. Практически заставляли учить язык. Поначалу итальянский Эльдора был корявенький, а сейчас вполне сносный. Это поможет Эльдору в адаптации в новом клубе.



Важный фактор — правильный подбор партнёров как в Узбекистане, так и в Италии. Вы знаете, в Италии мы работаем с GG11 братьев Джифрудда. Это серьёзные, профессиональные ребята. Важно уметь при планировании карьеры и воплощении её не выпячивать себя, а где-то, наоборот, принять удар. Поэтому эта сделка и получилась. Именно правильное, своевременное оказание профессиональной услуги стало важным условием для завершения этой сделки. В дополнение к тому громадному вкладу, который внёс Эльдор», — приводит слова Ткаченко «Спорт-экспресс».