Нападающий Эльдор Шомуродов попрощался с «Дженоа», за который выступал с 2020 года. Накануне футболист пополнил состав римской «Ромы».

«Сегодня хочу выразить благодарность. С самого начала своей карьеры я мечтал играть в Европе, и благодаря «Дженоа», который поверил в меня, я смог осуществить свою мечту.

Сегодня я делаю следующий шаг, но «Дженоа» остаётся первым клубом, который всегда будет вспоминаться с любовью. Тем более что во время игры за «Дженоа», у меня родился сын, и я навсегда запомню этот этап своей карьеры.

Теперь я хочу поблагодарить президента клуба, тренерский штаб, всех сотрудников и персонал, и, прежде всего, товарищей по команде, которые тепло приветствовали меня и помогали мне с первого дня.

Внимание и доброта болельщиков помогли мне адаптироваться, забить первые голы и помочь команде остаться в Серии А. Я всегда чувствовал их поддержку. А Генуя — один из красивейших городов мира.

Теперь меня ждет новый вызов, но Генуя навсегда останется в моем сердце. Спасибо, «Дженоа», — написал Шомуродов в своём «инстаграме».