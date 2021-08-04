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«Рубин» убрал Макарова из заявки на Лигу конференций

«Рубин» убрал Макарова из заявки на Лигу конференций
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«Рубин» убрал полузащитника Дениса Макарова из заявки на Лигу конференций УЕФА.

Место Макарова в заявке занял полузащитник Мицуки Саито.

«Чемпионат» сообщал, что Макаров близок к переходу в московское «Динамо». Стороны находятся в продвинутых переговорах. Игрок уже попрощался с партнёрами и сказал, что почти наверняка перейдёт в московский клуб.

Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Денис провёл одну встречу в чемпионате и результативными действиями не отметился.

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