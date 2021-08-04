Агент Тюкавина опроверг возможность перехода футболиста из «Динамо» в «Локомотив»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, опроверг возможность перехода футболиста в московский «Локомотив». Ранее в СМИ появлялась информация об интересе железнодорожников к игроку.
«Такой переход вообще нереален – раз. Мы недавно продлили контракт, у Тюкавина он ещё на три года – это два. Он хочет играть или за рубежом, или в России, но только в «Динамо», – цитирует Сафонова Metaratings.
Тюкавин является воспитанником «Динамо», а за основную команду выступает с прошлого года. Также Константин вызывается в молодёжную сборную России. В минувшем сезоне форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. В текущем розыгрыше соревнований у него два матча, один гол и одна результативная передача.
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