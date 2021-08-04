Форвард «АЗ Алкмар» стал одноклубником Головина
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Нападающий «АЗ Алкмар» Мирон Боадю перешёл в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков. Соглашение 20-летнего нидерландского футболиста с «Монако» рассчитано на пять сезонов.
Боадю является воспитанником «АЗ Алкмар». С 2018 года нидерландский футболист выступал за основную команду клуба. В прошлом сезоне Боадю принял участие в 31 матче чемпионата Нидерландов, забил 15 голов и отдал одну результативную передачу. С 2019 году форвард вызывается в национальную команду Нидерландов.
Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Новый сезон в чемпионате Франции начнётся 6 августа. В стартовом матче французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Монако» дома сыграет с «Нантом».
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