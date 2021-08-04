«Спасибо за особую связь, тренер». Норманн попрощался с Карпиным
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн попрощался с бывшим наставником ростовской команды Валерием Карпиным.
«Спасибо за всё, тренер, и за особую связь. Удачи и всего наилучшего», — написал Норманн на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
Новым главным тренером «Ростова» стал Юрий Сёмин. Последней командой Сёмина был московский «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.
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