«Спасибо за особую связь, тренер». Норманн попрощался с Карпиным

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн попрощался с бывшим наставником ростовской команды Валерием Карпиным.



«Спасибо за всё, тренер, и за особую связь. Удачи и всего наилучшего», — написал Норманн на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

Новым главным тренером «Ростова» стал Юрий Сёмин. Последней командой Сёмина был московский «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.