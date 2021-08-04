«КАМАЗ», «Металлург», «Велес» и «Кубань» прошли в групповой этап Кубка России
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В матче за выход в групповой этап Кубка России КАМАЗ принимал «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На 39-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «КАМАЗа» Роман Янушковский.
В других матчах 1/64 финала Кубка России липецкий «Металлург» обыграл ивановский «Текстильщик» со счётом 1:0, московский «Велес» в серии пенальти одолел «Томь» (0:0, 9:8 — по пенальти), а астраханский «Волгарь» проиграл «Кубани» (1:1, 2:4 — по пенальти).
Таким образом, в групповой этап Кубка России сезона-2021/2022 вышли «КАМАЗ», липецкий «Металлург», «Велес» и «Кубань».
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Кубок России. 1/64 финала
04 августа 2021, среда. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Янушковский – 39'
Кубок России. 1/64 финала
04 августа 2021, среда. 17:00 МСК
Металлург Лп
Липецк
Окончен
1 : 0
Текстильщик
Иваново
1:0 Кутьин – 52'
Кубок России. 1/64 финала
04 августа 2021, среда. 18:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
0 : 0
9 : 8
Томь
Томск
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