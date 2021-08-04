Дэнни Ингс стал игроком «Астон Виллы»

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс перешёл в «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте бирмингемского клуба. Соглашение 29-летнего футболиста с «Астон Виллой» рассчитано на три сезона.
«Дэнни — выдающий футболист, который забивал в каждом клубе, за который играл. Он высококлассный профессионал с великолепным менталитетом. Я рад приветствовать Дэнни в нашем замечательном клубе», — отметил главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит.
Напомним, Ингс перешёл в «Саутгемптон» из «Ливерпуля» в 2018 году — сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. До этого Дэнни выступал за «Бёрнли» и «Борнмут». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 12 голов (два — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.
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