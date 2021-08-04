Тренер «Бенфики»: «Спартак» сделает выводы, но определённое преимущество у нас есть

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался о важности победы в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0).
«Принципиально ли было обыграть Виторию в гостях? Нет. Мы не первый раз встречались на поле, когда-то выигрывал я, когда-то он. Это была новая встреча, нельзя сказать, что я победил индивидуально, это «Бенфика» победила «Спартак». Мы показали хороший футбол и превзошли «Спартак» во владении мячом. Но у них есть второй шанс – они сделают выводы и приедут другими. Но определённое преимущество у нас есть.
Мы сыграли в три центральных защитника, но в современном футболе одна тактика переливается в другую. Может, в следующем матче будет 5-3-2 или 3-4-3, назовите, как хотите. Главное, что схема принесла нам успех, дала игровое преимущество. Поздравил ли меня Витория? Мы разминулись и общения не было, но некоторые игроки «Спартака» поздравили меня, а наши игроки поприветствовали Виторию. Жизнь продолжается, у него сильная команда – шанс у них ещё будет», — передаёт слова Жезуша корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 4 августа 2021
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