Тренер «Бенфики»: могли выигрывать 5:0 — временами «Спартак» играл в гандбол

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0).
«Квалификация всегда непростая, не знаешь, чего ждать от соперника – они бывают разного уровня. Мы показали качественный футбол, контролировали игру почти весь матч, могли побеждать и 4:0, и 5:0 – временами «Спартак» играл в гандбол. За две руки судья мог бы назначить пенальти – если бы был VAR, то он бы поправил арбитра», — передаёт слова Жезуша корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
И для «Спартака», и для «Бенфики» этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка. Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.
- 4 августа 2021
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