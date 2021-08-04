Тренер «Бенфики»: могли выигрывать 5:0 — временами «Спартак» играл в гандбол

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0).

«Квалификация всегда непростая, не знаешь, чего ждать от соперника – они бывают разного уровня. Мы показали качественный футбол, контролировали игру почти весь матч, могли побеждать и 4:0, и 5:0 – временами «Спартак» играл в гандбол. За две руки судья мог бы назначить пенальти – если бы был VAR, то он бы поправил арбитра», — передаёт слова Жезуша корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

И для «Спартака», и для «Бенфики» этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка. Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.