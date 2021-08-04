Жезуш: «Бенфика» достойно ответила на видео «Спартака»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался по поводу видео, которое пресс-служба «Спартака» опубликовала в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой португальской команды со счётом 2:0.
«Видео «Спартака» про орла в клетке? Мне показали это видео, но мы ответили на него игрой и результатом. У нас на поле было не просто 11 орлов, которых было невозможно поймать, но и орлята, которые вышли на замены. Мы достойно ответили на видео «Спартака».
Победу я посвящаю бывшему президенту клуба – он мой хороший друг, был моим работодателем 6, 7 или 8 лет. Он многое сделал для этой команды», — передаёт слова Жезуша корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, в этом видео игроки «Спартака» ловят в клетку орла — символа португальского клуба. Ответная встреча пройдёт 10 августа в Лиссабоне.
- 4 августа 2021
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