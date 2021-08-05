Источник: защитник «Беневенто» Талби переходит в «Рубин»

Защитник итальянского «Беневенто» Монтассар Талби переходит в казанский «Рубин». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сделка по переходу 23-летнего тунисского футболиста уже завершена. Детали сделки пока не разглашаются.

Напомним, Талби перешёл в «Беневенто» из «Ризеспора» летом текущего года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 21 матче чемпионата Турции и забил один гол. С 2021 года Талби вызывается в национальную команду Туниса.

После двух туров нового розыгрыша чемпионата России «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице. В матче 3-го тура РПЛ сезона-2021/2022 казанский клуб сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 8 августа.