Месси вернулся в Каталонию, чтобы подписать контракт с «Барселоной»

Аргентинский нападающий Лионель Месси прилетел в Каталонию, чтобы поставить подпись под новым контрактом с «Барселоной», сообщает Sport.es. После победы с национальной командой в Кубке Америки футболист находился в отпуске.



Ранее стало известно, что стороны уже достигли соглашения. В каталонском клубе уверены, что в ближайшее время Месси подпишет соглашение, после чего об этом будет объявлено официально.



Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.



«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Атлетико» (86).

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