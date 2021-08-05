Меган Рапино забила гол прямым ударом с углового в матче за третье место на ОИ-2020
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Футболистка женской сборной США по футболу Меган Рапино помогла своей команде завоевать бронзовые медали Олимпийских игр — 2020.
В матче за третье место, который прошёл на стадионе «Касима Соккер» в Касиме, американки встретились с Австралией и выиграли со счётом 4:3. На 8-й минуте, когда счёт был 0:0, сборная США получила право на угловой. Исполнять его отправилась Рапино. Она перехитрила вратаря и вместо подачи исполнила прямой удар. Мяч пролетел под перекладиной и оказался в сетке.
В финале футбольного турнира Олимпиады среди женских сборных встретятся Швеция и Канада. Матч состоится в Токио завтра, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск.
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