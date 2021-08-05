«Думали, конечная? Нет. Всё только начинается!» «Ростов» показал ролик с прибытием Сёмина

«Ростов» продемонстрировал видеоролик, в котором новый главный тренер клуба Юрий Сёмин прибывает в Ростов поездом. Это является отсылкой к последнему клубу наставника – московскому «Локомотиву».
«Думали, конечная? Нет. Всё только начинается!» — сказал Сёмин в видеоролике.
Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде. В «Ростове» его сменил 74-летний российский специалист Юрий Сёмин, известный по работе в московском «Локомотиве».
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- 5 августа 2021
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