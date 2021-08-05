Нико Ковач: было бы глупо говорить, что «Монако» хочет стать первым. Фаворит — «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о перспективах команды в предстоящем сезоне чемпионата Франции.



«Конечно, «ПСЖ» — фаворит. Их состав и так был полон звёзд, а этим летом они ещё усилились. Очевидно, что все карты для чемпионства у них в руках. Но всё решается на поле. Посмотрим, как сложится этот сезон. Я амбициозен, моя команда — тоже.



Все хотят победить «ПСЖ». Знаю, что будет трудно, и было бы глупо говорить, что мы хотим стать первыми. Мы хотим сохранить уровень прошлого сезона, но это нелегко. «Лион», «Марсель», «Лилль», «Ницца» и «Ренн» тоже постараются стать лучше, а это значит, что нам надо прогрессировать. Если нам удастся выступить лучше, чем в прошлом сезоне, то, возможно, мы станем чемпионами. Но главный фаворит по-прежнему «ПСЖ», — цитирует Ковача пресс-служба «Монако».