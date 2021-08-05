Защитник «Лестера» Фофана сообщил, что сломал ногу в товарищеском матче

Защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана, получивший тяжёлую травму в товарищеском матче с «Вильярреалом» (3:2), опубликовал новую запись в «Инстаграме». 20-летний футболист поблагодарил всех за поддержку, а также сообщил, что сломал ногу.
«Всем привет! Спасибо за слова поддержки. У меня был не лучший день, но я счастлив, что у нас отличная медицинская служба. Как только появится точный диагноз, я всё сообщу. Но уже известно, что у меня перелом малоберцовой кости», — написал Фофана.
20-летнего француза унесли с поля на носилках после получения потенциально серьёзной травмы. Нападающий «Вильярреала» Ниньо совершил жёсткий подкат, у Фофана возникли проблемы с левой ногой. После длительного оказания медицинской помощи под аплодисменты трибун игрок покинул поле.
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