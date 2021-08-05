Глушаков и Кухарчук сняли шуточный ролик о Роналду, Черчесове и бутылке колы

Полузащитники «Химок» Илья Кухарчук и Денис Глушаков сняли шуточный ролик для "Инстаграма", на котором разыграли комичную сценку.

На видео запечатлено, как Кухарчук заходит в гостиничный номер Криштиану Роналду. В образе португальца предстаёт Денис Глушаков, который сидит в халате с банными принадлежностями и спрашивает: «Холодненькое принёс?»

Кухарчук кидает импровизированному Роналду (Глушакову) бутылку колы, на что получает ответ: «Это несерьёзно. Это Черчесову отдай». Всё это достаточно умело смонтировано с музыкальным сопровождением.

Отметим, в данном ролике футболисты «Химок» сделали отсылку к ситуациям с колой на пресс-конференциях Евро-2020. Так, Роналду, например, отодвинул от себя бутылку спонсорского напитка – этот жест вызвал немалый общественный резонанс. А вот Станислав Черчесов пошёл от обратного и выпил колу перед телекамерами.