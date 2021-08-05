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Линекер — об уходе Месси из «Барселоны»: бардак больше, чем клуб

Бывший форвард «Барселоны» Гари Линекер отреагировал на уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба. Ранее «Барселона» официально объявила, что стороны не продлят контракт.

В сообщении пресс-службы «Барсы» говорилось, что стороны хотели продлить соглашение, но из-за строгих финансовых правил и ограничений Примеры это сделать было невозможно.

«Как вообще, чёрт возьми, это произошло? Как они оказались в таком положении? Mess que un club (бардак больше, чем клуб)», — написал Линекер в своём «твиттере».

Девиз «Барселоны» звучит так: Mes que un club («Больше, чем клуб»). Таким образом, легендарный английский форвард обыграл девиз.

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.