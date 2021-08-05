Журналист Танкреди Палмери: «Рубин» играет с номерами, как в дивизионе пьяниц Паб Лиги

Авторитетный журналист Танкреди Палмери отреагировал на инцидент, произошедший во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Ракув» — «Рубин». У казанцев в этой встрече возникла проблема с экипировкой. Ещё в первом тайме у «Рубина» начали отклеиваться буквы фамилий и цифры номеров игроков.
«Ок, Лига конференций может быть не самым богатым турниром, но «Рубин» Казань не добавляет ему плюсов, играя с номерами, как в дивизионе пьяниц Паб Лиги», — написал Палмери в своём «твиттере».
Некоторые футболисты «Рубина» на второй тайм вышли в футболках, на которых номера были нарисованы маркером. Главный арбитр матча не разрешил российскому клубу играть в такой форме. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий некоторое время вёл переговоры с судьёй и делегатом матча. А затем казанцы заменили футболки у футболистов, у которых возникли проблемы с номерами.
- 5 августа 2021
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