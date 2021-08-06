В «Барселоне» не исключают, что с Месси будет подписан новый контракт

Руководство «Барселоны» не потеряло надежду продлить контракт с нападающим Лионелем Месси, утверждает радиостанция RAC. По данным источника, в каталонском клубе считают ситуацию крайне сложной, но не такой, при которой невозможно найти выход. Теперь боссы «Барселоны» хотят обсудить всё со всеми сторонами.

Ранее каталонский клуб официально объявил, что Месси не останется в команде. Говорилось, что клуб и игрок хотели продлить контракт, но из-за строгих финансовых правил и ограничений Примеры сделать это было невозможно.

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.