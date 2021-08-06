«Ювентус» рассматривает кандидатуру Пьянича из-за застопорившихся переговоров по Локателли

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает Sportmediaset. По данным источника, руководство туринского клуба контактирует с агентами футболиста.
Ранее «Ювентус» пытался приобрести полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, но переговоры сторон застопорились. Пока что сторонам не удалось достичь соглашения по сумме трансфера. «Ювентус» предлагал аренду с последующим выкупом на общую сумму € 25 млн. В свою очередь «Сассуоло» рассчитывает получить за игрока € 35-40 млн.
Кроме того, издание сообщает, что «Ювентусу» предложили приобрести полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша.
Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. Футболист перебрался в «Барселону» летом 2020 года, подписав контракт на четыре года. В обратном направлении последовал бразильский полузащитник Артур.
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