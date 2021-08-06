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Орлов: Зарема Салихова разламывает всё внутри «Спартака». Шерше ля фам!

Орлов: Зарема Салихова разламывает всё внутри «Спартака». Шерше ля фам!
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу влияния Заремы Салиховой на внутренние дела московского «Спартака».

«Шерше ля фам! Когда плохо, ищите женщину. Если женщина управляет мужчиной — Федуном, который там главный… Что ж он позволяет такому происходить? Значит, виноват он. Владелец команды должен за этим следить. Зачем он это позволяет гражданской жене? Зарема Салихова разламывает всё внутри.

Попов — неплохой спортивный директор. Он объяснил, что предлагал правого защитника, и Витория сделку согласовал. Но почему-то сказали, что этот игрок не нужен. Оказывается, Зарема советовалась с Тедеско, который порекомендовал не брать футболиста. Тогда зачем они Тедеско убрали? Ничего понять невозможно», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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