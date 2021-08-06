Орлов: Зарема Салихова разламывает всё внутри «Спартака». Шерше ля фам!

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу влияния Заремы Салиховой на внутренние дела московского «Спартака».

«Шерше ля фам! Когда плохо, ищите женщину. Если женщина управляет мужчиной — Федуном, который там главный… Что ж он позволяет такому происходить? Значит, виноват он. Владелец команды должен за этим следить. Зачем он это позволяет гражданской жене? Зарема Салихова разламывает всё внутри.

Попов — неплохой спортивный директор. Он объяснил, что предлагал правого защитника, и Витория сделку согласовал. Но почему-то сказали, что этот игрок не нужен. Оказывается, Зарема советовалась с Тедеско, который порекомендовал не брать футболиста. Тогда зачем они Тедеско убрали? Ничего понять невозможно», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».