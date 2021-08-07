Карпин — «Ростову»: как же я был счастлив с вами

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, ранее покинувший «Ростов», опубликовал видеонарезку моментов за время работы в клубе и обратился к ростовской команде.



«Спасибо каждому из вас! Как же я был счастлив с вами», — написал Карпин на своей странице в соцсетях.

Видео можно посмотреть на странице Валерия Карпина в «Инстаграме».

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде. В «Ростове» его сменил 74-летний российский специалист Юрий Сёмин, известный по работе в московском «Локомотиве».