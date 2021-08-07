Яровинский: Макаров хотел перейти в «Динамо», он продолжит прогрессировать

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход полузащитника Дениса Макарова в московское «Динамо».



«Динамо» проявило заинтересованность, а мы не отказались. Мы Денису пожелали удачи, а он — нам. Денис — прекрасный пример человека, который ни минуты не сдавался, попал в сборную, а сейчас продолжит только прогрессировать. На 100% «Рубин» и Макаров расходятся друзьями.



Команда — это живой организм, и она всегда обновляется. Мы не любим продавать футболистов в середине сезона, это очень часто бывает нецелесообразно. Летом у нас ситуация поменялась, и мы были готовы выслушать предложение «Динамо». В этом не нужно искать каких-то противоречий, просто такая ситуация — нормальная для любого профессионального спортивного клуба.



Макаров был не против этого. Денис хотел перейти в «Динамо», так что я с уверенностью могу заявить, что его переход был обоюдной историей, где все остались довольны», — цитирует Яровинского Metaratings.

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