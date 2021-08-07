Олег Яровинский: из-за лимита «Рубин» будет вынужден расстаться с Мицуки Саито
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что полузащитник Мицуки Саито покинет клуб из-за лимита на легионеров.
«Тальби будет сразу включен в заявку, поэтому кого-то из футболистов мы будем вынуждены вывести из заявки на чемпионат России. У нас есть план А, план B и план C, поэтому мы ещё в процессе обсуждения. К сожалению, из-за лимита, который сильно сковывает руки всем клубам, мы будем вынуждены расстаться с Мицуки Саито.
Не потому, что он плохой футболист, а только из-за проблем с лимитом. Сейчас он находится в поисках новой команды. Но и без него у нас остаётся девять легионеров с приходом Тальби. Так что сейчас нам предстоит сложный выбор. Об итоговом решении мы скоро объявим», — цитирует Яровинского Metaratings.
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